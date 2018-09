Paris Jackson desabafa em redes sociais após ser xingada por paparazzi

07/09/2018 | 13:11



O cantor Michael Jackson sofreu muito com o assédio de paparazzi durante sua carreira, e agora sua filha, Paris Jackson, está enfrentando o mesmo problema de seu pai. De acordo com a People, Paris usou sua conta no Twitter para relatar a perseguição que sofreu durante um desfile de moda que foi assistir:

Eu fui xingada de maneira muito hostil na minha chegada ao show do Tom Ford por paparazzis que não conseguiram fotografar o meu rosto.

Em outro tweet a jovem, de 20 anos de idade, continuou o desabafo:

Alguém gritou: O Michael jamais teria feito isso! Ugh. Ninguém se lembra das centenas de disfarces e máscaras que ele usava o tempo todo? P****

Apesar da maioria dos seguidores de Paris apoiarem, ela decidiu apagar as publicações.