Notícias da semana – 3 a 9 de setembro

09/09/2018



CULTURA

Museu mais antigo do Brasil é destruído por incêndio

Incêndio gigantesco destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que abrigava cerca de 20 milhões de peças, um dos maiores acervos do País. O fogo tomou conta do lugar na noite de domingo (2) e foi controlado na madrugada de segunda-feira (3). Apesar de não haver vítimas, a tragédia agitou a população por conta da perda de itens históricos que nunca mais serão vistos e estudados.

Considerado o museu mais antigo do País, o local sofria com dificuldades financeiras para manutenção e má conservação (com casos de paredes descascadas e cupins nas madeiras) e não tinha certificado dos bombeiros aprovando sua segurança básica. Ele estava aberto – de maneira irregular – para visitação do público, tendo recebido por volta de 192 mil pessoas no ano passado – somente a cidade do Rio de Janeiro possui cerca de 6,5 milhões de habitantes.

Entre os itens importantes que não resistiram estava os restos do crânio de Luzia, fóssil de mulher datado além de 11 mil anos, e antigo acervo da época do Brasil Império. Um dos itens salvos foi o meteorito Bendegó, encontrado na Bahia, no século 18, com suas mais de cinco toneladas o credenciando como o maior da história do País.

ESPORTE

Marta é indicada pela 14ª vez pelo posto de melhor do mundo

A brasileira Marta, de 32 anos, irá disputar pela 14ª vez ao prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo. Atualmente no elenco do time do Orlando Pride (Estados Unidos), ela já venceu o troféu em cinco ocasiões, sendo a última vez em 2010. A atacante alagoana disputa a honraria deste ano com as europeias Ada Hegerberg (Noruega) e Dzsenifer Maroszan (Alemanha).

Entre os homens, os destaques são Luka Modric (Croácia), Mohamed Salah (Egito) e Cristiano Ronaldo (Portugal), este último de olho no sexto título de melhor jogador em atividade.

A Fifa anuncia os vencedores em evento especial marcado para 24 de setembro.

ECONOMIA

Levantamento diz que salário mínimo atual não é suficiente

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) avalia se os ganhos do trabalhador brasileiro é suficiente para sustentar família – de até quatro pessoas – durante um mês. Questões como alimentação, moradia e higiene são levadas em conta.

No levantamento de agosto, a instituição afirmou que o valor deveria ser de R$ 3.636,04, muito acima do atual salário mínimo nacional (R$ 954).