Leão-marinho aparece em praia do Rio

07/09/2018 | 12:51



O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado por banhistas às 9h15 da manhã desta sexta-feira,7, feriado do Dia da Independência do Brasil, após um leão-marinho chegar à praia do Recreio, zona oeste da cidade, despertando a curiosidade dos banhistas. Há duas semanas, um lobo-marinho também havia aparecido na mesma praia, no mesmo dia em que um pinguim também chegou nas areias do Leblon, na zona sul da cidade.

Segundo a assessoria do CBMRJ, o leão-marinho não tinha ferimentos aparentes e parecia estar bem. "Às 9h15 da manhã transeuntes chamaram o salva vidas que nos acionou. Já convocamos o instituto de mamíferos aquáticos que ficaram de providenciar a remoção", disse a assessoria, referindo-se ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua), do Departamento de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). "O Maqua é que vai decidir se ele será devolvido ao mar ou levado para se recuperar em outro local", explicou a assessoria.