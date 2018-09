Apoiadores inflam boneco de Bolsonaro em frente ao hospital

07/09/2018 | 12:40



Apoiadores do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) estão inflando um boneco com a caricatura do candidato em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado nesta sexta-feira,7.

Na caricatura, Bolsonaro é exibido com uma faixa presidencial. "Bolsonaro está aqui conosco. Nós permaneceremos com ele. Aqui está nossa homenagem a ele", disse uma simpatizante, vestindo a camiseta "Sou mulher, estou com Bolsonaro".

Logo em seguida, o hospital pediu aos apoiadores do deputado que desinflassem o boneco, por questões de segurança. Os simpatizantes do parlamentar concordaram e disseram que levariam o boneco para outro local.

Bolsonaro deve passar por exames e por uma avaliação médica feita por uma equipe multidisciplinar, informou o hospital.