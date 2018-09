Etchegoyen não descarta 'nenhuma' possibilidade em ataque a Bolsonaro

07/09/2018 | 12:38



O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, disse que não está descartada nenhuma possibilidade nas investigações do ataque ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro, inclusive o de ter sido um crime político.

Após acompanhar o desfile cívico de 7 de setembro, em Brasília, Etchegoyen disse que os cuidados com a segurança do presidente Michel Temer serão redobrados após o ataque. "A prudência é melhor remédio", afirmou.

Ele negou, no entanto, que tenha havido mudança no esquema de segurança do 7 de setembro após o incidente. Neste ano, foi montado um forte esquema de segurança em toda a Esplanada, onde foi colocado um muro de lata cobrindo praticamente toda a via do desfile.

O general disse ainda que o que aconteceu com Bolsonaro foi uma monstruosidade e que a radicalização vai destruir nossa democracia. Ele ressaltou que é importante que o jogo democrático se faça na normalidade e que a violência não ajudará.

"Não é possível que uma campanha tão importante seja reduzida a facadas, tiros e ofensas. Que cada um coloque a mão na consciência e todos trabalhem para pacificação", completou.