Dovizioso lidera treinos livres da MotoGP em San Marino; Marc Márquez fica em 5º

07/09/2018 | 12:21



O italiano Andrea Dovizioso conseguiu nesta sexta-feira ser o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres para a etapa de San Marino da MotoGP. No circuito Marco Simoncelli, na cidade italiana de Misano, o piloto da Ducati cravou a marca de 1min32s198, mesmo com a ameaça de chuva na região, e fez a dobradinha da equipe com o espanhol Jorge Lorenzo, que fez o tempo de 1min32s358.

Quem começou bem os treinos livres foi o espanhol Marc Márquez, o atual campeão da MotoGP. Ele fez a marca de 1min32s537 e assumiu a liderança da atividade, mas não conseguiu mais melhorar o seu desempenho e acabou caindo para a quinta colocação na classificação geral.

Quem ficou na frente do piloto da Honda foram o britânico Cal Crutchlow, que ficou na terceira posição com o tempo de 1min32s385, e o espanhol Maverick Viñales, o quarto colocado com 1min32s411.

O italiano Danilo Petrucci aparece com o sexto posto, com o espanhol Álex Rins em sétimo. Atual vice-líder da temporada, o italiano multicampeão Valentino Rossi precisou trabalhar duro, mas garantiu o oitavo tempo, 0s588 atrás do líder Andrea Dovizioso. Os compatriotas Andrea Iannone e Franco Morbidelli completam a lista dos 10 melhores nesta sexta-feira.

Neste sábado, os pilotos farão mais uma sessão de treinos livres e terão o treino oficial de classificação no período da tarde (pela manhã no Brasil). No domingo, a etapa de San Marino, a 13.ª de 19 previstas na temporada, começará às 9 horas (de Brasília).