Xuxa desabafa sobre envelhecimento e fala de voltar a trabalhar com crianças,

07/09/2018 | 12:16



Xuxa Meneghel fez altas revelações sobre sua vida e carreira durante entrevista ao canal de Giovanna Ewbank. Após contar que foi chamada para ser mãe dos filhos de Michael Jackson, a apresentadora revelou na segunda parte do vídeo, divulgado nesta sexta-feira, dia 7, que tem desejo de voltar a trabalhar com o público infantil, embora o fato de envelhecer seja uma questão para que isso de fato aconteça.

-Tenho muita vontade de voltar a trabalhar diretamente com criança. Não tenho medo de não acompanhar, se eu ficar com medo não vou viver o que tenho pela frente. Tenho um projeto, mas não sei se vai acontecer ou não. É com criança do meu lado fazendo o que elas quiserem comigo.

- Falta a imagem da Xuxa que a gente teve, nos dias de hoje, opinou Gioh.

Xuxa, então, explicou:

- Isso é um problema. Essa cobrança que não é muito boa. No passado deu certo pois eu era aquilo e as pessoas queriam ver aquilo. Hoje, por eu fazer parte do imaginário dos adultos, de algumas pessoas, elas querem aquilo, mas eu não posso dar aquilo, eu não sou aquilo mais, entendeu? O que tenho para oferecer é uma mulher de 55 anos, que ama estar com crianças, mas que com certeza não vai mais usar minissaia, chuquinha ou descer da nave. E isso choca algumas pessoas que querem ver isso. Tanto é que quando eu faço show relembrando o passado deu muito certo, porque eu entro num lugar que é uma caixinha muito especial, de um carinho muito especial das pessoas.

A apresentadora do Dancing Brasil explicou que com o passar dos anos o público lhe faz um certo tipo de cobrança e que não é mais a mesma:

- As pessoas não estão aceitando eu envelhecer. E isso está bastante difícil, não pra mim, mas pras pessoas me verem ficar com mais idade na frente delas. E eu sou do tipo da pessoa não gosto de plástica, não uso botox, e sou criticada por isso. Eles não aceitam que minhas rugas, não aceitam eu ficar com mais idade, se estou mais gorda ou mais magra. Vou envelhecer na frente deles, não é difícil pra mim, é difícil pra eles. Só queria que não cobrassem tanto uma coisa que tem que guardar com carinho. Acho que é tão legal fazer parte da história das pessoas, me sinto privilegiada. Eu não quero tirar isso, mas não posso oferecer certas coisas. Se eu vier a trabalhar para criança agora, que é algo que eu quero muito e fazer com meu coração, não quero ser cobrada de por não ter feito em uma nave.

Ela ainda relembrou que durante a gravação de um comercial, uma criança disse que ela estava enrugada:

- Eu fui fazer o comercial da vacina e estava vestida como Xuxa dos anos 80. E tinham doze crianças através da vacina e uma delas me olhou e perguntou: Tá vestida de que?. Eu falei: Tô de Xuxa, mas a Xuxa que a tua mãe conhece, não você. Aí ela: Entendi, é uma Xuxa enrugada. Eu falei: Isso, Xuxa dos anos 80, mas enrugada, mas pra lembrar a tua mãe de te vacinar. Aí a outra chegou e falou: Não fala que ela é enrugada, que isso é falta de educação. Minha mãe falou que não é legal falar isso para os mais velhos. Achando que isso era legal e falando mais ainda. Mas falei que tava beleza, que tava enrugada, mas não era assim. Aí fiquei pensando que se eu tivesse um programa (infantil) elas não ia querem falar comigo, iam querer falar com youtuber.

Durante o vídeo, Xuxa ainda se emocionou com depoimentos de famosos como Bruno Gagliasso, Fernanda Souza, Sandy, Deborah Secco e Tatá Werneck. A mãe de Sasha ainda entregou que foi ela a responsável por escolher o nome artístico da apresentadora do Lady Night:

- A mãe dela trabalhava comigo no programa, quando eu conheci ela. Eu estava procurando alguém para trabalhar comigo e veio a Tatá. E eu disse que eu estava precisando de alguém que falasse bastante. Fomos fazer um programa e a mãe dela falou que a Tatá odiava apelidos. E tinha Tainá e Talia no programa e aí eu falei: Agora você é Tatá. Aí ela foi pra casa e falou que o nome dela era Tatá Werneck a partir de então, que foi a Xuxa que colocou.