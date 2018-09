Na reta final, Milena Toscano exibe barrigão de grávida e fala sobre parto: Da forma que ele escolher

07/09/2018 | 12:11



2018 está sendo um ano com muita celebração entre as mamães, visto que várias famosas revelarem neste ano que estão (ou estavam!) esperando a chegada de um anjinho. Na reta final da gestação, Milena Toscano exibiu o barrigão no Instagram e contou em entrevista à revista Crescer como espera que seja o parto do filho, João Pedro:

Estou esperando que ele venha com saúde, do jeito que ele quiser. Eu quero que ele venha da forma que ele escolher e que seja saudável para ele e para mim.

Ela ainda falou sobre os cuidados com o corpo na preparação para a chegada do bebê: Faço pilates até agora, com todos os cuidados possíveis e movimentos adequados, e também os exercícios específicos para gestante, que quero continuar no pós-parto