São Bernardo demite funcionários por informações erradas sobre trânsito

Aline Melo



07/09/2018 | 11:21



A Prefeitura de São Bernardo demitiu ontem funcionários da Secretaria de Transporte e Vias Públicas por disseminarem informações equivocadas a respeito de redução de velocidade em vias da cidade. Faixas chegaram a ser colocadas em pontos do município e informavam que o limite máximo seria reduzido de 60 km/h para 50 km/h em todas as ruas, com exceção daquelas em que a velocidade máxima homologado já é em 30 km/h ou 40 km/h. Pelo aplicativo de bate-papo WhatsApp, circulou um áudio atribuído a um chefe de departamento da pasta, alertando aos transportadores que circulam pelas vias do município que a mudança entraria em vigor no dia 10 de setembro.

A administração municipal se manifestou pelo site oficial da Prefeitura e também pelas redes sociais negando qualquer mudança nos limites de velocidade. “A Prefeitura de São Bernardo, por meio desta nota, esclarece que não estão previstas quaisquer modificação no que corresponde ao trânsito da cidade. Destaca-se que a informação comentada sobre redução de velocidade em vias da cidade, de 60 km/h para 50 km/h, foram feitas de maneira isolada e equivocada, sem autorização e de forma improcedente, por funcionários da Secretaria de Transporte e Vias Públicas. Os mesmos foram exonerados de seus cargos”.