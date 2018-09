Carla Diaz é flagrada aos beijos em noite carioca

07/09/2018 | 11:11



Carla Diaz pode estar vivendo um novo romance! Apesar de já ter declarado estar solteira, segundo o jornal Extra, a atriz foi clicada aos beijos com um rapaz na noite da última quinta-feira, dia 6. A loira foi vista acompanhada de um rapaz no Leblon, bairro do Rio de Janeiro.

Os dois foram flagrados na calçada em frente a um restaurante japonês e, entre um papo e outro, trocaram sorrisos e beijos discretos. Eles ficaram um bom tempo batendo papo e bebendo no local.

Por enquanto, Carla não se pronunciou nas redes sociais e tampouco apresentou o novo affair para os seguidores. Será que é namoro?