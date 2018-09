Em show, Shakira presta homenagem ao pai e filhos acompanham da plateia

07/09/2018 | 11:11



Shakira prestou uma linda homenagem ao pai, Wilson, que completou 87 anos de idade na última quinta-feira, dia 6. Durante show em San Jose, na Califórnia, Estados Unidos, a esposa de Piqué parou a apresentação para cantor parabéns para o o paizão.

Hoje é aniversário de 87 anos do meu pai. Feliz aniversário papai! Agradeço a Deus por você estar ao meu lado todos estes anos e que você siga me acompanhando na minha carreira e na vida, dando seus conselhos e sua mão. Amo muito você!, disse antes de começar a cantar.

Envergonhado, Wilson apenas bateu palma enquanto recebia a homenagem, fazendo com que os filhos de Shakira roubassem a cena durante aparição na plateia. Os pequenos, Milan e Sasha, estavam ao lado do vovô batendo palma enquanto usavam fones de proteção no ouvido, por causa do alto barulho do evento. Fofos, né?