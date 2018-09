Jair Bolsonaro chega a hospital de São Paulo

Marcela Munhoz



07/09/2018 | 10:49



Após passar por cirurgia na noite desta quinta-feira, Jair Bolsonaro (PSL) já está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar após facada no abdômen durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato à presidência vai passar novamente por avaliação dos médicos da Capital, que já adiantaram que o procedimento "foi muito bem feito" pela equipe da Santa Casa de Misericórdia. Uma ambulância saiu por volta das 8h25 do hospital mineiro e seguiu ao Aeroporto de Serrinha. O avião decolou às 9h. Ele chegou no Aeroporto de Congonhas, seguiu de helicóptero da Polícia Militar e depois de ambulância até o Einstein.