Melinda chora ao pedir para ir ao The Voice Brasil ver Michel Teló em noite de batalha dos técnicos

07/09/2018 | 10:11



Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló, mostrou que gosta mesmo de acompanhar o The Voice Brasil! Na última quinta-feira, dia 6, o paizão e técnico do reality show publicou no Instagram Stories um áudio em que é possível ouvir a pequena chorando enquanto pedia para prestigiá-lo no programa, que exibiu a Batalha dos Técnicos.

- Hoje sai da nossa casa aqui no Rio de Janeiro e recebi um áudio da Thais que a Melinda pediu para gravar. É inacreditável.Se eu conseguir, eu vou postar aqui para vocês ouvirem, explicou o cantor sertanejo antes de exibir o áudio fofo.

No áudio, Thais Fersoza questiona.

- Por que você está chorando?

A pequena explica:

- Papai, eu tô chorando porque eu quero ir no The Voice Brasil. Em seguida, a mamãe-coruja pergunta para a filha novamente: -Você queria ter ido com o papai?

-Sim, respondeu Melinda. -Assistir ele? seguiu perguntando Thais. E a irmã de Teodoro finaliza: - Sim.

Em seguida, Teló se derrete pela filha e explica o motivo para não levar os filhos ao programa:

- Na boa, quem aguenta isso? Dá uma vontade de trazer ela demais da conta! Eu sou doido para trazer os dois, trazer a Thais, mas o ruim é que o programa é tarde para eles, já estão dormindo nesse horário. Mas eu ainda vou convencer a Thais a trazer eles para curtir comigo.

No programa, exibido na mesma noite, Teló e Lulu Santos anunciaram nos bastidores que vão fazer uma parceria musical. A música, chamada Gritos e Sussuros, será apresentada ainda nesta temporada:

- Vamos rachar essa composição, é isso que estamos aprontando. A gente estava se prometendo esse momento, disse Lulu.

O cantor ainda falou sobre a amizade com Teló:

- Não só é de uma competência e esperteza artística comprovadas. É um grande irmão, amigo, aquela pessoa que quer o seu bem.

Na segunda noite de Batalha dos Técnicos, Carlinhos Brown mostrou que não desistiu da competição. Após perder todas as batalhas no episódio anterior, o técnico conseguiu reagir e vencer duas vezes.

- Até que enfim, Eu vou gritar!, se empolgou na comemoração.

Mas na internet, os fãs do programa não perdoaram e tiraram onda com a preocupação de Carlinhos ao ver que Teló, mais uma vez, se saiu bem:

Anunciaram o resultado, que Andressa do time Teló venceu a batalha, e Brown soltou um miserável bem alto. Ele deve estar desesperado. Ele não ganhou uma batalha até agora, escreveu uma internauta, antes da reviravolta de Brown.

O episódio ainda contou com uma gafe de Ivete Sangalo! A cantora acabou se atrapalhando após Tiago Leifert anunciar que ela seria a próxima técnica a desafiar outro técnico. Isso porque, ela foi flagrada mexendo no celular durante a atração, que é exibida ao vivo.

Ivete completamente perdida porque estava no celular no meio do programa. Veveta é ótima, escreveu um fã.

Ivete no celular querendo notícias das crianças... Ivete sendo Ivete, disse outro internauta.