Público de desfile militar no Rio exibe cartazes de apoio a Bolsonaro

07/09/2018 | 10:01



Cartazes de apoio ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, são exibidos por pessoas que estão assistindo ao desfile cívico comemorativo ao Dia da Independência do Brasil que ocorre na manhã desta sexta-feira, 7, ao longo da avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. O candidato foi esfaqueado por um homem, durante ato de campanha em Juiz de Fora, na quinta-feira, 6. Ele foi operado e está "estável".

"Ele vai resistir e será nosso presidente", afirmou o advogado Lucio Almeida, de 32 anos, que segurava um cartaz onde se lia "Força, Bolsonaro".

O desfile teve início às 9h30 e deve se estender até por volta do meio-dia. Policiais civis e militares assassinados neste ano no Estado do Rio de Janeiro foram homenageados em banners e em uma citação. Em meio ao público, dezenas de cabos eleitorais distribuem santinhos de candidatos a deputado federal e estadual, boa parte deles do partido de Bolsonaro.