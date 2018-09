MP investiga vazamento de dados sob tutela da Boa Vista SCPC

07/09/2018 | 10:00



O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu investigação para apurar o comprometimento de informações de brasileiros sob tutela da Boa Vista SCPC. Concorrente de serviços como Serasa e SPC, a empresa tem vasto banco de dados e teria sofrido uma invasão no último domingo.

Em nota, o promotor de justiça Frederico Meinberg, do MPDFT, disse que "a investigação objetiva esclarecer as circunstâncias do suposto incidente de segurança". No texto, o MPDFT diz ainda que "os investigadores tiveram acesso ao arquivo inicial sobre o incidente", que mostram potencial dano a milhões de cadastros.

Procurada pela reportagem, a Boa Vista SCPC disse que "não recebeu notificação". Diz que, assim que isso ocorrer, prestará colaboração e esclarecimentos necessários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.