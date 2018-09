'Tinha aceitado a morte', diz Avril Lavigne ao anunciar novo single

07/09/2018 | 09:52



A cantora Avril Lavigne anunciou o lançamento de seu single, Head Above Water, para o dia 19 de setembro, uma quarta-feira. A cantora não lançava uma música nova desde Fly, no primeiro semestre de 2015.

Avril anunciou a novidade em uma carta publicada em seu site, na qual fala sobre o período difícil que tem vivido nos últimos cinco anos, por conta da doença de Lyme. "Passaram-se cinco anos desde que lancei meu último álbum. Passei os últimos anos em casa, lutando contra a doença de Lyme. Esses foram os piores anos da minha vida e eu passei por batalhas tanto físicas quanto emocionais", contou. O problema é causado por uma bactéria e transmitido pela picada do carrapato-estrela, o mesmo que veicula a febre maculosa.

"Eu tinha aceitado a morte e podia sentir meu corpo se desligando. Eu sentia como se estivesse me afogando. ... Minha mãe me segurou. Em seus braços, eu escrevi a primeira música que estou lançando para contar a minha história."

"Decidi ser verdadeira em meu novo single, mais aberta e vulnerável do que jamais havia sido antes. E, para ser honesta, parte de mim não quer falar sobre estar doente porque eu quero deixar tudo isso para trás, mas eu sei que tenho que fazer isso.

A cantora ainda falou sobre a experiência de ter escrito novas músicas ainda sofrendo com a doença: "Escrevi músicas na minha cama e no sofá, e as gravei lá na maioria das vezes, também. ... Minha música ajudou a me curar e me manter viva."

A cantora ainda afirmou que tem buscado incentivar iniciativas que ajudem em pesquisas relacionadas à doença de Lyme, ressaltando que é necessário tratar a doença de forma imediata, e que muitas pessoas não o fazem porque não recebem um diagnóstico correto, ou não podem pagar pelo tratamento.

"Não é apenas parte da minha vida. Eu tenho que trazer conscientização sobre a gravidade da doença de Lyme. Uma simples mordida de inseto pode ferrar bastante você."

Por fim, Avril deu um recado aos fãs: "Vou fazer tudo que eu puder para voltar aos palcos, para viajar, para cantar para vocês, para trabalhar de novo. Mas eu sempre tenho que ouvir o meu corpo e manter um balanço saudável, então por favor sejam pacientes."