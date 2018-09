Com Pedro na mira da Europa, presidente do Flu admite saída de jogadores em 2019

07/09/2018 | 09:26



Assim como a grande maioria dos clubes brasileiros, o Fluminense passa por uma momento difícil em termos financeiros. Logo após o empate sem gols do time contra o Vitória, no estádio do Maracanão, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente Pedro Abad concedeu entrevista coletiva e falou das grandes dificuldades enfrentadas pelo clube.

"A realidade financeira do Fluminense não é boa, não é novidade para ninguém. Não é fácil, não é um trabalho simples, mas a administração está trabalhando para sanar tudo isso, com boas perspectivas de resolver em breve", declarou o presidente, explicando possíveis negociações do clube.

O grande destaque do Fluminense no momento é o centroavante Pedro, que se recupera de uma lesão no joelho e poderá até passar por uma cirurgia - por isso foi até cortado de amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador interessa ao Real Madrid, que até já teria aberto um canal de conversação com o clube carioca para tentar contratá-lo em 2019.

"Para qualquer negociação ocorrer tem de ter a vontade de mais de uma parte. Do atleta e dos clubes. Quando os três se unem, a coisa ocorre. Se tivemos outras propostas e não ocorreu, uma das partes não se sentiu confortável. Se chegar uma que agrade a todos, a coisa andará. A janela está fechada, então, nenhum atleta do Fluminense poderá sair agora. Se acontecer algo, será no final do ano. Seja o que estiver acontecendo, a hora não é de falar", disse Pedro Abad, tentando sair pela tangente neste assunto.

Antes de ser procurado pelo Real Madrid, o Fluminense recusou outras duas propostas pelo centroavante, atual artilheiro do Brasileirão. Bordeaux (França) e Monterrey (México) fizeram propostas de até 20 milhões de euros (R$ 94 milhões), mas a direção do clube não aceitou.

Com o empate contra o Vitória, o Fluminense está na 11.ª colocação com 28 pontos. O presidente pede o apoio do torcedor nesta reta final de temporada, pois o time também está vivo na Copa Sul-Americana - enfrenta o Deportivo Cuenca, do Equador, nas oitavas de final.

"Quero fazer um pedido ao nosso torcedor: que ele venha ao estádio para apoiar o time dentro de campo. A gente precisa do torcedor aqui dentro, a torcida é nosso maior patrimônio, isso tem que se traduzir na força dela junto ao time, apoiando sempre", completou Pedro Abad.