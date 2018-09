Mãe de Maisa faz revelação para Bial sobre namoro da filha com Nicolas Ashiro

07/09/2018 | 09:11



Com apenas 16 anos de idade, Maisa conseguiu deixar Pedro Bial de boca aberta no Conversa com Bial da última quinta-feira, dia 6. A estrela teen conseguiu liberação do SBT para participar pela primeira vez de um programa na TV Globo, emissora concorrente, e deu show ao falar sobre assuntos que permeiam a adolescência: vício em celular, menstruação, namorado e muito mais. Os pais de Maisa estavam na plateia e não esconderam nada de Bial, inclusive na hora de revelar detalhes sobre a intimidade da garota.

- Ela pode dormir fora de casa?, questionou Bial.

- Não, depende!, respondeu Gislaine, que acabou sendo interrompida pela filha: - Posso! Pouco, mas posso!

- Depende de onde e com quem, tem que ser tudo negociadinho, disse a mãe da atriz.

- O que ela pode fazer com o namorado?, perguntou o apresentador novamente.

Gislaine deu detalhes das regras que ela e o marido, Celso, impõem no relacionamento da filha com Nicolas Ashiro, deixando Maisa envergonhada:

- Eles estão sempre juntos, com a gente também. Eles saem, claro, vão a festas sozinhos, mas a gente leva, busca, e os pais dele também. Ele dorme em casa, mas tem o quarto de hóspedes e ele dorme lá, entendeu? Eles ficam juntos, assistem e tudo, mas na hora de dormir o pai vai lá e diz: Vai para o quarto. A gente fica com a porta aberta e ela com a porta fechada, explicou.

Maisa ainda contou como lida com a menstruação, considerada ainda um assunto tabu entre as adolescentes. Bial ficou surpreso ao perceber como a atriz trata o assunto com naturalidade, após exibir um vídeo em que ela conta um perrengue que passou ao ver que tinha vazado sangue em sua roupa e no banco da escola:

- Eu percebi que a galera da escola tinha vergonha de falar sobre menstruação, daquele momento de sair da sala com o absorvente na mão e ir ao banheiro. Percebi que todo mundo escondia ou ficava meio assim de falar que precisava usar emprestado da amiga. E eu sempre fui muito de boa com isso. Fiz esse vídeo e foi muito legal ver a repercussão não só entre as adolescentes, mas sim mulheres falando que já fizeram amigas porque estavam precisando de absorvente e uma mulher ajudou.

Sobre o uso excessivo do celular, Maisa revelou que ganhou um aparelho quando tinha nove anos de idade, mas até os 13 não podia dormir com o acessório no quarto:

- Meus amigos ficavam no celular até de madrugada conversando [e eu não podia]. Quando eu acordava tinha um monte de mensagem, porque eu não conseguia acompanhar. Foi bom porque os meus amigos acordavam com sono, chegavam na escola parecendo um zumbi, e eu com a pele ótima, sem olheiras.

Bial foi à loucura quando Maisa revelou um aprendizado inusitado que a fez perceber que o uso do celular não é tudo na vida:

- Você não consegue tirar uma foto da lua e captar toda sua perfeição. É só uma coisa que só seus olhos conseguem enxergar. Só se você for um fotógrafo profissional incrível e com uma super lente. Mas se você for um adolescente e com seu smartphone quiser tirar uma foto da lua porque você acha uma coisa muito bonita, você não vai ter êxito. Então aprendi com a lua, que vão ter coisas que você só vai conseguir enxergar com os olhos, explicou ela, deixando o apresentador surpreso.

A atriz ainda comentou sobre o vazamento de nudes na internet, muito comuns entre os adolescentes hoje em dia:

- Eu jamais mandaria um nude, acho que também pelo fato de eu ter uma exposição muito grande. Imagina se um dia vaza uma imagem minha, a desgraça que não ia ser para minha vida? É uma exposição que não quero para mim. Mas isso é muito comum, mais normal do que parece. Eu sei de várias pessoas que chegam a mudar de escola, de cidade e até de sobrenome.

Sobre o que faria caso uma amiga tivesse a intimidade exposta? Maisa mostrou maturidade para lidar com a questão ainda polêmica:

- Primeiro, tenho que pensar de maneira empática, né? Porque o pior que pode acontecer, me colocando no lugar dessa pessoa, é alguém jogar esse erro na minha cara. Tentaria colocá-la para cima e, principalmente, falar para procurar ajuda com terapeuta, psicólogo, porque isso é algo que vai deixar sequela na vida da pessoa. Não é fácil ter sua intimidade exposta. Principalmente nas famílias de meninas, tem todo um conservadorismo que foi imposto muitos anos atrás e as pessoas continuam pensando dessa maneira.