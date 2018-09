Retorno online do Museu do Ipiranga

07/09/2018 | 08:13



Fechado há cinco anos e um mês por problemas estruturais no prédio construído em 1885, o Museu Paulista - mais conhecido como Museu do Ipiranga - firmou duas parcerias, com Google e Wikipedia, e terá todo seu acervo disponível online, de forma a preservar a memória das obras e facilitar o trabalho de pesquisadores.

"Firmamos um convênio do Museu Paulista com o Google Art Institute em 2017. Desde aquela época, estamos transferindo por lotes os nossos acervos", conta a diretora da instituição, a historiadora Solange Ferraz de Lima. "Priorizamos o acervo de pinturas. Já estarão disponíveis, a partir deste 7 de Setembro, mais de mil delas, incluindo uma exposição virtual sobre a mais emblemática pintura existente no local: Independência ou Morte."

O Google está captando o acervo por meio da tecnologia Art Camera, já utilizada em instituições como o MoMA, de Nova York, e o Louvre, de Paris. "Isto permitirá zooms incríveis dos conteúdos", diz Solange. "Nossa intenção é de colocar os acervos na medida em que estiverem revisados. E sempre associados a exposições virtuais." A página do projeto é https://artsandculture.google.com/partner/museu-paulista.

Para fazer as imagens do gigante quadro Independência ou Morte, que mede 4,60 metros de altura por 7,60 metros de largura, o Google precisou adaptar seu processo. "A Art Camera fotografa pedacinhos da obra em altíssima resolução para depois juntá-los, por meio de aprendizado de máquina e, assim, permitir que as pessoas vejam os mínimos detalhes - às vezes, até imperceptíveis a olho nu. Para o famoso quadro de Pedro Américo, foi necessário utilizar um andaime para concluir a captura do quadro, que hoje é a maior obra em Art Camera da plataforma no Brasil", esclareceu a empresa, em nota oficial.

Wikipedia - Ainda na seara das plataformas digitais, o Museu do Ipiranga também terá seu acervo na plataforma colaborativa da Wikipedia, dentro dos princípios wikicommons de compartilhamento livre.

Esta parceria foi idealizada pelo jornalista e sociólogo João Alexandre Peschanski, professor da Faculdade Cásper Líbero. "É um projeto incrível. Envolveu nossas equipes de documentação e educativa." O projeto está em https:// pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/Museu_Paulista.

Área passará por ampliação - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 6, a ampliação do Parque da Independência. Em posse da gestão municipal há mais de dez anos, o espaço chegou a passar por obras iniciais, que pararam após a descoberta de um muro remanescente de um antigo internato católico centenário.

Segundo a Prefeitura, o parque terá um aumento de 16% da área, com o acréscimo de 26 mil metros quadrados, que serão somados aos atuais 161 mil metros quadrados.

A primeira etapa das obras é focada em acessibilidade, implementação de playground, paisagismo e equipamentos de ginástica, ao custo de R$ 1,7 milhão, bancado pelo Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social (Fema). A estimativa é de oito meses de obras e entrega em 2019. (Colaborou Priscila Mengue). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.