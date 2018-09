PM diz que crime foi premeditado e PF vai investigar

07/09/2018 | 07:30



A Polícia Federal em Juiz de Fora (MG) instaurou inquérito para investigar o ataque ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). O servente de pedreiro Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi preso em flagrante.

Para a Polícia Militar, o ataque ao deputado foi premeditado. Os policiais estão atrás de telefones celulares, documentos ou qualquer outra pista que possa esclarecer se o autor do crime agiu sozinho ou se teve ajuda. O governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), afirmou que Oliveira não "parecia um sujeito equilibrado". "Colocamos todo o aparato de segurança do Estado à disposição para elucidar o caso", disse ao Estado. Pimentel informou ainda que, como o caso envolvia um candidato à Presidência, "o protocolo remete o registro da ocorrência à PF."

Um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, o deputado Delegado Francischini (PSL-PR) disse que vai entrar com representação na PF para que seja investigada a possibilidade de o atentado ser "crime político".

Reforço - O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, afirmou ter procurado na terça-feira passada a diretoria-geral da PF para relatar que o risco a que o presidenciável estava exposto em sua campanha nas ruas havia aumentado, e pediu reforço da escolta com que ele já conta.

"Estivemos na PF expondo que o nível de risco estava aumentando e pedindo reforço. Mas Jair é muito corajoso e se joga, é um homem do povo e assume risco", disse ele, em entrevista no pátio da Santa Casa de Misericórdia, onde Bolsonaro está internado.

O ataque deve obrigar os demais candidatos a se submeterem a normas mais rígidas de segurança, com impacto direto na campanha eleitoral. Na hora do ataque, 15 agentes da PF estavam cuidando da segurança do candidato. Os protocolos do setor de Proteção a Dignitários da Polícia Federal, responsável pela segurança dos presidenciáveis, determinam que em casos como o do atentado a Bolsonaro faz-se uma reavaliação para estipular um novo "grau de risco".

Na teoria, alguns delegados chamam este evento de "fato revolucionário", que muda o cenário de atuação da PF. Segundo eles, essa reavaliação está sendo feita para ser empregada nas próximas agendas dos candidatos.

Após o ataque a Bolsonaro, ao menos seis outros presidenciáveis anunciaram cancelamento das agendas de campanha. As medidas adicionais podem incluir uso de novos equipamentos (colete a prova de bala, carro blindado etc) e novas táticas, como evitar lugares abertos, planejar todas aparições, evitar o contato direto do candidato com os eleitores.

Policiais com experiência nesse tipo de trabalho disseram que o perfil da campanha de Bolsonaro, apoiado por militares que muitas vezes se apresentam como seguranças voluntários, dificulta ainda mais a proteção. Esse excesso de gente quebra a formação de segurança da equipe profissional e, como consequência, dilui as responsabilidades durante os eventos de campanha.

"Ações como aquela (na qual Bolsonaro foi esfaqueado) são contraindicadas. Não fazem parte da avaliação de risco da PF por conta da vulnerabilidade. Não havia cordão de isolamento primário nem secundário porque o candidato se colocou naquela situação. Normalmente, eles não seguem as orientações propostas pelas equipes de segurança da PF", disse o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, Flavio Werneck. Colaboraram Constança Rezende, Renan Truffi e Marcelo Godoy. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.