Superávit comercial da Alemanha cai a 15,8 bilhões de euros em julho

07/09/2018 | 04:50



O superávit comercial da Alemanha recuou a 15,8 bilhões de euros em julho, após ajustes sazonais, de 18,8 bilhões de euros em igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 20,2 bilhões de euros.

As exportações recuaram 0,9% em julho ante o mês anterior, após ajustes sazonais, pressionadas pelas tensões globais e por gargalos temporários na aprovação de novos carros de passeio. O dado indica que as tensões no comércio pelo mundo já prejudicam o apetite das empresas por investimentos. Além disso, o Ministério da Economia citou os entraves temporários na aprovação de novos carros, diante de um novo protocolo de testes de emissões de poluentes para automóveis no país.

As importações do país, por sua vez, tiveram crescimento de 2,8% em julho na comparação com julho, após ajustes.

O superávit em conta corrente da Alemanha ficou em 15,3 bilhões de euros em julho, ante projeção de 19,6 bilhões de euros dos analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.