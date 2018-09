Produção industrial da Alemanha recua 1,1% em julho ante junho

07/09/2018 | 04:37



A produção industrial da Alemanha teve baixa de 1,1% em julho na comparação com o mês anterior, a segunda queda mensal consecutiva, de acordo com números desta sexta-feira do Escritório Federal de Estatísticas (Destatis). Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,2%.

Sem ajustes, a produção industrial teve crescimento anual de 4,9% em julho.

A produção do setor manufatureiro alemão teve recuo de 1,9% em julho ante junho, enquanto a do setor de construção cresceu 2,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.