Sebrae abre 220 vagas para cursos gratuitos na região

Da Redação



10/09/2018 | 07:15



O Sebrae-SP, por meio do programa Super MEI, está com inscrições abertas para oito cursos de qualificação técnica gratuitos na região entre este mês e outubro. Ao todo, há 220 vagas. Além disso, quem for formalizado como MEI (Empreendedor Individual) e completar o programa poderá ter acesso à linha de crédito de R$ 1.000 a R$ 20 mil a juro zero.

Os cursos são: Técnicas para Fabricação de Panetones, Chocotones e Colomba pascal; Formação Inicial em Salgadeiro; Técnicas para Fabricação de Ovos de Páscoa Artesanal; Pinturas Artísticas para Recreadores; Lazer para Terceira Idade; Formação Inicial em Manicure e Pedicure; Unhas Artísticas; e Formação Inicial em Maquiador. Os cursos podem ser feitos por quem já é MEI e por pessoas que não têm empresa, mas possuem o desejo de empreender na área. Cada curso possui 22 vagas.

As aulas são ministradas pelo Sebrae-SP em parceria com o Senac, Senai e Centro Paula Souza. As inscrições podem ser realizadas até dez dias antes do início das aulas, diretamente no link www.bit.ly/supermeisebrae.

O interessado deverá preencher o formulário do curso pretendido. Quem quiser pode também se inscrever pelo telefone 0800 570 0800. As chances serão preenchidas por ordem de inscrição.

EMPRÉSTIMO - Para obter a linha de crédito, o MEI não pode possuir restrições cadastrais junto ao Cadin Estadual. O dinheiro deverá ser utilizado para aquisição de produtos e serviços pretendidos para o exercício das atividades profissionais, tais como aquisição de equipamentos, acessórios para veículos, veículos utilitários, motocicletas, ciclomotores, ferramentas para trabalho e capital de giro. O prazo de pagamento do empréstimo é de 36 meses, com carência de seis.