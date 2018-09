Centros públicos têm 275 postos no Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



10/09/2018 | 07:13



Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, a região disponibiliza 275 vagas nesta semana. O maior número está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 154 oportunidades, sendo a maioria (100) para costureira, voltadas a quem possui o Ensino Fundamental completo.

Também há 23 vagas para operador de telemarketing receptivo, quatro para auxiliar de linha de produção e uma para operador de vendas, todas exigem Ensino Médio completo.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá oferece 13 vagas. Oito são para quem tem Ensino Médio completo, sendo duas para auxiliar de linha de produção e duas para mecânico e montador, entre outras. Para os candidatos com Ensino Fundamental completo há quatro, entre elas açougueiro desossador e motorista carreteiro. Também há uma posição para programador de controle de produção que exige Superior incompleto.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André dispõe de três vagas. Uma para ajudante de pizzaiolo, uma para pizzaiolo e outra para desenhista industrial. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza oito vagas. Duas são para ajudante de cozinha, além de uma para auxiliar de enfermagem e outra para corretor de imóveis.

Para se candidatar a uma das chances nos centros públicos, basta comparecer durante a semana, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF.

A Luandre, agência com unidade em Santo André, possui 97 vagas. As principais são para recepcionista, encarregado de produção, representante e motorista e as remunerações, que dependem do cargo, variam entre R$ 1.000 e R$ 4.000. Para se inscrever, acesse: www.luandre.com.br.