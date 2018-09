Sem apoio integral do PT de Sto.André, Eduardo vê lado positivo por ser único candidato a federal da esquerda na cidade

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/09/2018 | 07:16



Embora admita não ter apoio integral no PT de Santo André, o vereador Eduardo Leite, candidato petista a deputado federal, avaliou que ser único postulante ao cargo pelo partido na cidade e no campo da esquerda na esfera municipal deve beneficiá-lo no pleito de outubro. Em entrevista ao Diário, o parlamentar afirmou que esse atual cenário sinaliza tendência de unidade. “Sou candidato do PT, o único, e pela primeira vez a deputado. Diferentemente de outras candidaturas, quero trazer o voto contrário daqueles que defendem esse modelo (governo Michel Temer, MDB) que temos hoje no País.”

Filho do ex-vereador Antônio Leite (PT), Eduardo frisou que as principais candidaturas com reduto local na concorrência por cadeira em Brasília, a exemplo de Edson Sardano (PTB) e Ailton Lima (PSD), estão todos filiados em legendas que “apoiaram o golpe”, referindo-se ao impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “São candidatos que apoiaram o golpe e por partidos que aderiram ao golpe”, disse, ao acrescentar que o suporte da gestão Paulo Serra (PSDB) a esses nomes “em nada interfere” na sua empreitada.

No segundo mandato consecutivo, o parlamentar estima que a linha de corte da sigla pode girar em torno de 70 mil votos. Em 2016, ficou entre os cinco mais bem votados, com 5.026 votos. Alegou que a proposta é representar Santo André e região para garantir emendas impositivas, que podem atingir até R$ 60 milhões em quatro anos, lembrando que a cidade “não elege diretamente um federal há quatro eleições”. “O último que assumiu cadeira diretamente foi o Professor Luizinho (em 2002). Isso é prejudicial”, disse. Vanderlei Siraque (PT) chegou a exercer o posto, mas entrou como suplente.

Eduardo reconheceu que a forma com que o PT saiu derrotado na campanha majoritária há dois anos, com Carlos Grana (PT), provocou divisão, porém considera que o processo de mudança na imagem petista “vem ajudando a cicatrizar as feridas abertas”. O vereador, de 41 anos, faz dobrada exclusiva na cidade com o deputado estadual Luiz Turco (PT). Na vizinha Mauá, firmou parceria com o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Ele considerou que o quadro de crise política mauaense favorece seu pleito. “Lá é caso claro de que renovação (na chefia do Paço) foi um prejuízo.”