Petrobras anuncia que pode manter gasolina estável por até 15 dias

07/09/2018 | 07:07



A Petrobras anunciou ontem que poderá manter o valor do litro da gasolina nas refinarias por até 15 dias. Desde julho do ano passado, o custo sofre reajustes diários conforme cotação internacional do petróleo. Trata-se da terceira alteração na precificação desde a mudança da política de preços, em outubro de 2016.

O diretor financeiro da estatal, Rafael Grisolia, destacou que os períodos de congelamento podem oscilar. “Devido aos volumes desse mercado, o máximo que a gente consegue ter eficiência financeira é em períodos de até 15 dias (de manutenção do preço). Não será a cada 15 dias (que os reajustes vão acontecer). Serão períodos que vão variar. Podem ser de cinco, seis, sete, oito dias.”

Segundo Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, a medida é positiva, dado que torna o comportamento do combustível mais previsível. “Ela (a mudança) deixa a política de fretes mais racional (considerando veículos menores e movidos a gasolina), porque é possível que o frentista preveja seus custos e não tenha prejuízos.” Já Wagner de Souza, presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Grande ABC), afirmou que a nova política é “menos traumática, pois as movimentações (nos preços) ao longo de períodos maiores podem se neutralizar”.

Para evitar prejuízos, a Petrobras irá recorrer à compra de derivativos de gasolina na Bolsa de Nova York. Assim, ainda que perca dinheiro durante alguns dias por não reajustar a gasolina, enquanto a commodity sobe no mercado externo, ganha com os derivativos na mesma proporção. (com agências)