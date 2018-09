Com problema na criação, Santos tem boa fase freada

Anderson Fattori

06/09/2018



O Santos teve o bom momento freado por time quase reserva do Grêmio, ontem à noite, no Pacaembu. Depois de três vitórias seguidas no Brasileirão, o Peixe foi previsível, criou poucas chances de gol e não passou de monótono 0 a 0, resultado que não foi bom para ambas as equipes.



O Grêmio, que podia assumir a terceira posição, estacionou nos 41 pontos, em quinto. Já o Santos perdeu a chance de se aproximar do G-6 e ocupa a décima posição, com 28.



A partida escancarou mais uma vez a falta que o Santos sente de criador para seu meio de campo. Contratado para essa função, Bryan Ruiz entrou apenas no segundo tempo e produziu pouco. Antes, Jean Mota, Victor Ferraz e Derlis González tentaram exercer a função, mas sem sucesso.



Com isso, por mais que Rodrygo e Gabriel se movimentasse à frente da zaga, o Grêmio conseguia neutralizar qualquer investida santista, sempre com um jogador na sobra. A ideia dos gaúchos era clara: aproveitar a iniciativa do Peixe e contra-atacar, mas o ataque formado por Alisson e André decepcionou tecnicamente.



A melhor chance do jogo foi criada logo aos oito minutos do primeiro tempo. Animado após marcar três vezes contra o Vasco na última rodada e ter assumido a artilharia do Brasileirão ao lado de Pedro, do Fluminense, Gabriel recebeu bom passe de Alison e chutou forte para grande defesa de Marcelo Grohe.



Depois disso, o que seu viu foi muita disposição na marcação e pouca qualidade na armação de ambos os lados. O Grêmio teve uma única chance no jogo, em cabeceio de Bressan que parou em grande defesa de Vanderlei, no fim da primeira etapa.