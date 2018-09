Skaf diz que atentado a Bolsonaro é ataque contra todos os brasileiros

06/09/2018 | 22:19



O candidato a governo do Estado do MDB, Paulo Skaf, divulgou nota nas redes sociais em solidariedade a Jair Bolsonaro (PSAL), que sofreu um ataque na tarde desta quinta-feira, 6, em ato de campanha em Juiz de Fora (MG). "O atentado contra Jair Bolsonaro é um ataque contra todos brasileiros que acreditam na democracia, no direito de expressão e eleições livres. Opiniões divergentes jamais podem ser justificativa para violência. Me solidarizo com o candidato e com sua família", escreveu o candidato.