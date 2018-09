Datafolha/MG: Anastasia oscila para 32% e Pimentel vai a 22%

06/09/2018 | 21:47



As intenções de voto no senador Antonio Anastasia (PSDB) oscilaram de 29% em meados de agosto para 32% agora, informou o instituto Datafolha. A pontuação do atual governador Fernando Pimentel (PT) passou de 20% para 22%.

Romeu Zema (Novo) manteve 5% nos dois levantamentos. João Batista Mares Guia (Rede) oscilou de 3% para 2%. Adalclever Lopes (MDB) não era candidato na pesquisa anterior e pontuou 2% neste estudo.

Neste levantamento, pontuaram 1% Claudiney Dulim (Avante), Dirlene Marques (PSOL) e Jordano Metalúrgico (PSTU). Alexandre Flach Domingues (PCO) não pontuou.

Votos brancos e nulos oscilaram de 28% para 25%. O total de eleitores que disseram que não sabiam em quem votar ficou em 10%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. Foram ouvidos 1.289 eleitores em 61 municípios do Estado entre 4 e 6 de setembro. O nível de confiança utilizado é de 95%. O protocolo no TSE é o MG-08189/2018.