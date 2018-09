Datafolha/RJ: Paes passa a liderar, com 24%, e Romário oscila para 14%

06/09/2018 | 21:16



O candidato do DEM ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, passou a liderar a corrida eleitoral, segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 6. O ex-prefeito do Rio subiu de 18% no levantamento de meados de agosto para 24% na pesquisa publicada na noite de hoje.

Romário Faria (Podemos) oscilou de 16% para 14% e Anthony Garotinho (PRP) foi de 12% para 10%. Tarcísio Motta (PSOL) oscilou de 5% para 7% e aparece tecnicamente empatado com Garotinho.

Mantiveram os mesmos índices nas duas pesquisas Indio da Costa (PSD), com 5%, Pedro Fernandes (PDT), com 3%, e Marcia Tiburi (PT), com 2%. Marcelo Trindade (Novo) oscilou de 2% para 1%. Também aparecem com 1% Dayse Oliveira (PSTU), Wilson Witzel (PSC) e André Monteiro (PRTB). Luiz Eugênio (PCO) saiu de 1% para 0%.

O total que optou em brancos, nulos e nenhum oscilou de 26% para 24%. Não souberam ou não opinaram foi de 7% para 6%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais. Foram ouvidos 1.357 eleitores em 35 cidades de 4 a 6 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é 06668/2018.