Datafolha/DF: Eliana Pedrosa tem 18%; Rollemberg, 15%; e Rosso, 12%

06/09/2018 | 21:11



Três candidatos aparecem tecnicamente empatados na disputa ao governo do Distrito Federal, informou o Datafolha na noite desta quinta-feira, 6. Eliana Pedrosa (Pros) oscilou de 15% para 18%. O atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB) foi de 14% para 15%. Rogério Rosso (PSD) saiu de 13% para 12%. Considerando-se a margem de erro da pesquisa, de três pontos porcentuais, os três aparecem tecnicamente empatados.

Alberto Fraga (DEM) passou de 8% para 10%. Ibaneis (MDB) oscilou de 2% para 4%. General Paulo Chagas (PRP) saiu de 5% para 3%. Fátima Sousa (PSOL) e Miragaya (PT) mantiveram 3% cada.

Alexandre Guerra (Novo) foi de 2% para 3%. Renan Rosa (PCO) foi de 1% para 0%, oscilação semelhante de Guillem (PSTU). O total de brancos e nulos oscilou de 24% para 21%. Não souberam ou não opinaram somaram 8% em ambos os levantamentos.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. É o segundo levantamento do Datafolha realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Foram ouvidos 910 eleitores de todas as regiões do DF de 4 a 6 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é o DF-06008/2018.