Prudência garante feriado tranquilo

Falta menos de quatro meses para encerrar o ano e, de hoje até a virada do calendário, há seis feriados, todos eles com possibilidade de emenda. O que aguça a vontade de colocar as malas no carro (ou moto) e fugir da rotina.

Entretanto, antes de pegar a estrada, o motorista deve estar ciente de que alguns detalhes podem significar a diferença entre a viagem tranquila ou enorme dor de cabeça. São necessários cuidados com a manutenção do veículo e também alguns cuidados básicos por parte do motorista.

Levantamento da ONU (Organização das Nações Unidas) mostra que o Brasil é o quinto país com o trânsito mais violento do mundo, com mais de 200 mortes para cada grupo de 100 mil veículos. E cabe a cada um fazer a sua parte para melhorar este ranking.

REVISÃO

É importante sempre checar os níveis de água e de óleo, o funcionamento dos freios, dos faróis e da suspensão, o estado dos pneus, a parte elétrica, com as luzes de freios, piscas, lanterna, faróis e painel e o nível do tanque de combustível, além dos documentos do carro e a habilitação.



ALIMENTAÇÃO

Dê preferência a comidas leves e evite alimentos que não tem o costume de comer. E nunca beba e dirija. Também é importante descansar. Dirigir cansado ou com sono é tão perigoso quanto estar alcoolizado. Se for o caso, pare o carro e descanse.



CINTO DE SEGURANÇA

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Em caso de acidentes, o cinto pode ajudar a salvar vidas.

VELOCIDADE

Muitos acidentes acontecem porque motoristas não respeitam os limites de velocidade ou tentam fazer ultrapassagens perigosas. Lembre-se: é melhor ir mais devagar e chegar inteiro do que acelerar seu veículo e correr riscos desnecessários.