Indústria busca soluções para ampliar fabricação de carros elétricos

Nilton Valentim



06/09/2018



O mercado brasileiro de veículos elétricos possui alguns desafios para se desenvolver, como investimento em infraestrutura e redução do preço dos veículos, além de, claro, convencer o consumidor a derrubar alguns preconceitos. Atualmente, o país que mais vende carros elétricos é a China, representando 57% da frota mundial, seguida pelos Estados Unidos. Já no Brasil, em 2017, aproximadamente 3.200 veículos híbridos foram emplacados e espera-se que esse número cresça, porém, o avanço será gradativo.

Um dos fatores complicadores para o crescimento da frota é o custo dos veículos, ainda distante da realidade do carro popular brasileiro. Algumas soluções que podem ser de grande ajuda são a diminuição no custo das baterias. Bernardo Ferreira, especialista da Consultoria Mckinsey, explica que a diminuição no preço das baterias gera ganho de produtividade nas fábricas. “Se tivermos essa redução de preço, as montadoras conseguem repassar valores mais competitivos aos consumidores. Já temos visto melhora nos últimos cinco anos e a tendência é que continue avançando”, explica.

Outra ajuda vem do projeto Rota 2030, aprovado em julho desse ano, que define metas obrigatórias de eficiência energética, segurança veicular e investimento em pesquisa e desenvolvimento. O documento também prevê a redução do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) para os veículos híbridos e elétricos. O programa deverá durar 15 anos, com três ciclos de investimentos, programados para começar em 2019. Com isso, o governo concederá até R$ 1,5 bilhão por ano em créditos às montadoras, que devem investir em novas tecnologias até 2033.

Uma das montadoras que já se destaca nessa frente de avanços é a Volvo, que pretende vender 1 milhão de híbridos, plug-ins ou totalmente elétricos até 2025. Ainda este ano, a montadora deverá lançar no mercado brasileiro as versões híbridas do XC60 e do S90. O primeiro (XC60) é o utilitário esportivo mais vendido da história da Volvo no mundo. Já o S90 T8 é um sedã de grande porte. Ambos serão equipados com a motorização T8, que combina um motor a combustão a gasolina (320 hp) a outro elétrico (87 hp). Juntos, geram 407 hp.

“A Volvo Cars assumiu o papel de transformadora da indústria em vários aspectos e foi a primeira fabricante de veículos global a anunciar, em julho de 2017, a eletrificação de toda a sua gama de veículos. Essa iniciativa estará no centro de seus negócios futuros, tanto que, a partir de 2019, a fabricante sueca lançará apenas veículos que contem com algum tipo de eletrificação”, conta Leandro Teixeira, diretor de marketing da Volvo Cars Brasil.

A empresa também acredita que os motores elétricos são essenciais para um novo capítulo na história automotiva, no qual cuidar do meio ambiente também é prioridade. “Trata-se de um caminho sem volta, as pessoas exigem cada vez mais carros eletrificados e queremos responder às necessidades atuais e futuras dos consumidores. A eletrificação dos carros caminha mais rapidamente em mercados mais maduros, mas acreditamos que o Brasil não deve ficar de fora dessa nova tendência mundial”, explica o executivo.

Avançando ainda mais nessa linha, a fabricante sueca se comprometeu, em junho deste ano, a erradicar os plásticos descartáveis em todas as suas instalações e eventos até o fim de 2019. “O cuidado com o meio ambiente é um dos valores centrais da Volvo, que continuará a buscar novas maneiras de incorporar isso ao seu negócio. A ambição da marca em relação ao uso de plásticos reciclados é um exemplo desse compromisso e se trata da declaração mais progressista em torno do uso desse material por qualquer fabricante automotivo premium. Uma das iniciativas da empresa é minimizar sua operação ambiental global, tanto em suas operações como nos produtos “, complementa.

