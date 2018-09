Datafolha/PE: Câmara (PSB) sobe para 34% e Monteiro (PTB) oscila para 25%

06/09/2018 | 20:36



O candidato à reeleição ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) subiu de 30% para 34% na preferência do eleitor do Estado, segundo levantamento do Datafolha divulgado na noite desta quinta-feira, 6. Desta forma, o governador amplia a vantagem para o segundo lugar, Armando Monteiro (PTB), que oscilou de 24% para 25% no mesmo levantamento.

Julio Lossio, da (Rede), e Maurício Rands, do PROS, têm ambos 2% das preferências. Ana Patrícia Alves (PCO), Simone Fontana (PSTU) e Dani Portela (PSOL) somaram 1% cada. Brancos e nulos somaram 26% e indecisos, 6%.

Foram ouvidas 1229 pessoas de 4 a 6 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o código PE 00338/2018 e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.