Tentativa de assalto a banco deixa 4 feridos em Pindamonhangaba

06/09/2018 | 20:22



Quatro pessoas, entre elas um suspeito, foram baleadas durante uma tentativa de assalto a uma agência do banco Bradesco, nesta quinta-feira, 6, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.

O bando invadiu a agência, na Avenida José Augusto Mesquita, e anunciou o assalto, mas os seguranças reagiram e houve troca de tiros. Dois seguranças, um cliente e o suspeito foram atingidos pelos disparos, mas três das vítimas foram feridas de raspão. Um segurança, de 38 anos, está internado em estado considerado grave.

Após o confronto, os bandidos saíram da agência e fugiram num carro, levando o comparsa ferido. O automóvel, que tinha sido furtado no último dia 24, foi abandonado num acesso da Via Dutra. O veículo tinha marcas de sangue no interior e na lataria. Os dois vigilantes e o cliente do banco foram atendidos no pronto-socorro de Pindamonhangaba.

Outro carro com três suspeitos foi perseguido pela polícia. Um dos homens invadiu uma escola no Jardim Cristina, causando pânico entre os alunos. Ele e os outros dois foram detidos. No fim da tarde, a polícia ainda apurava se eles tiveram ligação com a tentativa de assalto ao banco.