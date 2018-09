Campanha contra o HPV mira 153,6 mil jovens

Juliana Stern

especial para o Diário



07/09/2018 | 07:00



O Ministério da Saúde iniciou, nesta semana, campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) em adolescentes. A convocação tem como alvo 20,6 milhões de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos no País. No Grande ABC a meta é vacinar 80% da população nesta faixa etária, o que equivale a aproximadamente 153.644 adolescentes com base nos dados populacionais da Fundação Seade de 2011.

A campanha publicitária deve seguir até dia 28. O intuito é ampliar a cobertura vacinal com a segunda dose, que atualmente está em 41,8% para meninas e 13% para meninos. Para garantir a vacinação deste público, o Ministério da Saúde investiu R$ 567 milhões na aquisição de 14 milhões de vacinas. O medicamento é composto por duas doses. Quem for aos postos de Saúde para se imunizar pela primeira vez deverá voltar seis meses depois para completar a proteção.

De acordo com a professora de Alergia e Imunologia da Faculdade de Medicina do ABC Anete Sevciovic Grumach, a vacina, quando aplicada precocemente, tem maior eficácia na prevenção do câncer de colo do útero e câncer peniano, causados pelo vírus do HPV. “A vacina é direcionada para crianças até os 14 anos por ser uma idade em que as crianças ainda não entraram em contato com o vírus, que é sexualmente transmitido. A proteção continua sem ser absoluta, mas tem um bom percentual.”

Adolescentes acima dos 14 anos e adultos podem ser imunizados contra o HPV, mas a proteção não é 100% garantida. “Depois de entrarmos em contato com o vírus, a vacina não protege tanto. Então não tem garantias, mas nada impede de alguém mais velho se imunizar”, diz Anete, que enfatiza ainda que a vacina não protege contra todos os tipos de HPV, apenas o responsabilizado pelos tipos de câncer. “São vários os tipos de vírus. A vacina só abrange um, o mais perigoso.”

Desde a incorporação da vacina contra o HPV no calendário nacional de vacinação, em 2014, 4 milhões de meninas de 9 a 14 anos em todo o País procuraram as unidades do SUS (Sistema Único de Saúde) para completar o esquema com a segunda dose. Entre os meninos, que só foram incluídos na vacinação no ano passado, 2,6 milhões foram vacinados com a primeira dose. Em relação à segunda, foram aplicadas apenas 911 mil vacinas em meninos de 11 a 14 anos.

O HPV é altamente contagioso. A transmissão é feita por contato com a pele ou mucosa infectada. A principal forma de contaminação é por meio de relação sexual, mas o vírus também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto.

Estado tem cobertura de 90% no combate à pólio e ao sarampo

O Estado de São Paulo vacinou pelo menos 2 milhões de crianças contra sarampo e paralisia infantil (poliomielite), o que corresponde a 90% das crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos. É o que aponta balanço feito pela Secretaria de Estado da Saúde de ontem com base nos dados informados pelos municípios. O objetivo é atingir a meta de vacinar 95% do público infantil. Há 2,2 milhões de crianças paulistas nesta faixa-etária.

Na região, as doses aplicadas para crianças com idade inferior a 5 anos não alcançam nem 70% do público-alvo. A orientação do Ministério da Saúde é para que pais e responsáveis levem as crianças aos postos, independentemente da situação vacinal.