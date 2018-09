Viaduto Tereza Delta entra em fase de concretagem

da Redação



07/09/2018



Parte integrante do Corredor Leste-Oeste, uma das mais importantes obras viárias de São Bernardo, a duplicação do Viaduto Tereza Delta, localizado no Km 20,7 da Rodovia Anchieta, avançou em mais uma etapa com a concretagem do trecho 4, na manhã de ontem. O prefeito Orlando Morando (PSDB) fez vistoria no local, acompanhado pelo secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador.

A duplicação integra o lote 2 de instalação deste corredor, que ligará duas regiões adensadas da cidade, desde a Praça dos Bombeiros, no bairro Ferrazópolis, às proximidades da Rodovia dos Imigrantes, na divisa com Diadema. Nesta parte da obra serão utilizados 63 caminhões de concreto – equivalente a 500 m³ – e conta com 120 trabalhadores.

Reiniciado no segundo semestre de 2017, o empreendimento está dividido em três etapas, com conclusão prevista para o fim de 2019.

A construção do viaduto, das alças de acesso e mais a proteção do oleoduto da Petrobras estão estimadas em R$ 127 milhões. As obras são financiadas com recursos da Caixa Econômica Federal e pela Corporação Andina de Fomento.