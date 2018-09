Entrada de hospital onde Bolsonaro está internado é tomado por simpatizantes

06/09/2018 | 20:14



A entrada da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG) estava tomada na noite desta quinta-feira, 6, por simpatizantes de Jair Bolsonaro (PSL) e policiais militares e federais. Por volta das 19h, apoiadores do candidato fizeram uma corrente de oração.

Eles deram as mãos e rezaram o pai-nosso. No fim, rezaram pela recuperação rápida do candidato. Muitos usam camisas pretas com a imagem do candidato e carregam bandeiras do Brasil.

Após a oração, funcionários da coordenação do hospital pediram ao grupo para que fizesse silêncio em respeito aos pacientes e a Bolsonaro.

Policiais federais isolaram a área do hospital e só deixam pacientes, médicos e pessoas ligadas a Bolsonaro passarem deste limite. Guardas municipais também estão no local para regular a entrada e saída de carros do hospital.