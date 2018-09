Na saída para o feriado, quilombolas bloqueiam rodovia no Vale do Ribeira

06/09/2018 | 20:08



Na véspera do feriado da Independência, cerca de 200 quilombolas bloquearam a rodovia estadual SP-165, em Eldorado (Vale do Ribeira), na manhã desta quinta-feira, 6. A estrada é conhecida como "rota das cavernas", por dar acesso à Caverna do Diabo, uma das mais visitadas do país, e ao núcleo de grutas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar). Os manifestantes cobravam melhorias na estrada que, segundo disseram, está mal conservada, com o asfalto repleto de buracos e sem acostamentos.

Turistas que seguiam para a região das cavernas tiveram que dar uma volta de mais de 80 quilômetros, por Barra do Turvo. A região tem 13 comunidades quilombolas, sendo mais conhecidos os quilombos de Ivaporunduva, Pedro Cubas, Abobral e São Pedro. Os moradores se reuniram no distrito de Itapeúna e fizeram uma barricada na altura do km 88, ateando fogo.

Policiais rodoviários foram à área, mas o bloqueio era mantido à tarde - apenas ambulâncias e veículos com produtos perecíveis eram liberados. "O problema não é só a rodovia, mas a falta de acesso às comunidades. A ponte do Ivaporunduva está sem condições de uso há muito tempo e nada é feito", disse Antonio Carlos Rosa, morador do quilombo. O grupo informou que só liberaria a estrada depois que Estado e prefeitura enviassem representantes para assumir publicamente o compromisso de reformar as vias.

A prefeitura informou que técnicos do município estão no local em diálogo com as lideranças. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que estão previstos serviços de tapa-buraco, limpeza e roçagem na SP-165. A contratação dos serviços está em fase final de licitação. Os envelopes com as propostas, segundo o DER, passam por análise da equipe técnica.