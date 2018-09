Alunos se destacam em ações sustentáveis

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



07/09/2018 | 07:00



O Desafio de Redação fechou a segunda semana de aplicações de textos em quatro escolas ontem, sendo duas de Rio Grande da Serra e outras duas de Ribeirão Pires. O tema do projeto deste ano – Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo – deixou a comunidade da Etec (Escola Técnica Estadual) de Ribeirão Pires animada, tendo em vista que a unidade já foi premiada pela criação de aplicativo que estimulava a reciclagem.

Orgulho é o sentimento que define o brilho dos olhos da diretora Célia do Carmo Leandro e da coordenadora pedagógica Amanda Aparecida Chagas. “A escola tem essa cultura de fomentar a sustentabilidade, inclusive vencemos uma competição do Centro Paula Souza com o projeto Cottroca”, destacou a diretora sobre o aplicativo que auxilia na troca de produtos reciclados em postos de coleta.

A Etec participa do concurso literário do Diário há cinco anos e, por três vezes, esteve entre os finalistas do prêmio principal – uma bolsa integral da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). “É legal, porque os alunos ficam esperando ansiosos pelo Desafio. E a gente diz que não é só a premiação, é o currículo deles, o futuro”, contou Amanda.

Sobre o tema da redação, a estudante do 3° ano do Ensino Técnico em Administração Melissa Rúbio Ortiz Ferreira, 17 anos, foi enfática. “Engloba o dos anos passados, como lixo e água”, disse.

A jovem faz parte da empresa júnior, projeto da Etec que estimula alunos a ajudar a sociedade e microempresas com ações sociais e programas sustentáveis, aplicando na prática o que é ensinado em aula. “Ajudamos na parte de marketing de microempresas, também auxiliamos em problemas financeiros”, explicou Elis de Andrade Castilho, 17, também aluna.

O Desafio de Redação é correalizado pela USCS, com patrocínio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São caetano), e apoio da rede de academias Smart Fit.