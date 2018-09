Pedreiro morre eletrocutado em Mauá

Daniel Macário



06/09/2018 | 18:51



O pedreiro Antonio Carlos Ferreira, 43 anos, morreu eletrocutado quando estava trabalhando na ampliação de uma laje. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira no Jardim Oratório, em Mauá. O acidente ocorreu no momento em que Antônio fazia medição da laje com uma régua específica. Segundo testemunhas, o material encostou na fiação elétrica provocando descarga elétrica. O pedreiro não resistiu ao choque e morreu no local.

O ajudante de pedreiro, José Milton Pereira da Silva, 58, que auxiliava Antônio no serviço chegou a tentar socorrer o amigo, porém também que sofreu uma descarga elétrica. Ele foi socorrido em estado grave pelo helicóptero águia da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital de Clínicas de São Paulo.