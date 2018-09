OAB condena ataque a Bolsonaro: 'a democracia não comporta esse tipo de situação'

06/09/2018 | 18:05



O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia, manifestou "repúdio", por meio de nota, ao ataque a faca contra o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), nesta quinta-feira, 6. De acordo com Flavio Bolsonaro, filho do presidenciável, o ferimento foi superficial. Adélio Bispo de Oliveira, 40, foi preso.

Líder nas pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro era carregado pelas ruas da cidade mineira por seus apoiadores quando fez uma expressão de dor.

Vídeos que circulam pela internet mostram uma pessoa se aproximando do candidato e acertando sua barriga. Pelos vídeos, não é possível identificar de forma precisa o que foi utilizado pelo agressor. Um dos seguranças que estavam com Bolsonaro sofreu um corte na mão.

LEIA A NOTA:

"A Ordem dos Advogados do Brasil manifesta repúdio ao ato de violência praticado contra o candidato Jair Bolsonaro. A democracia não comporta esse tipo de situação.

A realização das eleições em ambiente saudável depende da serenidade das instituições e militantes políticos. O processo eleitoral não pode ser usado para enfraquecer a democracia.

Neste momento, cabe a reflexão a respeito do momento marcado por extremismos, por discursos de ódio e apologia à violência. Tudo isso apenas estimula mais violência, numa situação que prejudica a todos.

A OAB acompanha atenta o desdobramento desse fato. É preciso que todas as forças políticas possam participar do pleito e que os eleitores tenham assegurado o direito à livre escolha.

CLAUDIO LAMACHIA, presidente nacional da OAB"