Sem Cristiano Ronaldo, Portugal fica no empate com a Croácia em amistoso

06/09/2018 | 18:04



Portugal e Croácia ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira, em amistoso disputado em Algarve, cidade litorânea portuguesa. Foi o primeiro confronto das seleções após a Copa do Mundo. Os portugueses atuaram sem o principal astro, Cristiano Ronaldo, que foi poupado. Os croatas contaram com Modric, que teve atuação apagada.

A seleção anfitriã começou melhor a partida, mas em um erro de saída de bola viu o os atuais vice-campeões do mundo saírem na frente do marcador. Aos 17 minutos, Mário Rui errou passe, Badelj recuperou e rolou para Perisic. O atacante da Inter de Milão bateu colocado sem chances para Rui Patrício.

O empate veio ainda na etapa inicial. O zagueiro Pepe, brasileiro naturalizado português, aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para as redes. A comemoração teve gosto especial para o jogador, que completou 100 jogos com a camisa da seleção.

Modric ficou mais preso à marcação na primeiro tempo e teve atuação discreta. Por consequência, a Croácia pouco criou. Na etapa final, as equipes mexeram bastante. Modric, que está entre os três finalistas ao prêmio da Fifa - concorre com o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah, não teve muito tempo para mostrar seu futebol e foi substituído aos oito minutos.

Portugal foi quem mais chegou perto de sair com a vitória no amistoso. Na etapa final, carimbou a trave adversária. Mário Rui cruzou da direita, a bola desviou na zaga croata e bateu por pouco não enganou o goleiro Kalinic.

Agora, as seleções portuguesa e croata se preparam para a estreia na Liga das Nações. Portugal enfrentará a Itália, na segunda-feira, enquanto que a Croácia terá pela frente a Espanha, na terça.

Em outros amistosos desta quinta-feira, a Holanda venceu o Peru por 2 a 1 de virada, em casa. Pedro Aquino abriu o placar para os visitantes. Mas Depay marcou dois gols no segundo tempo e decretou a virada.

A Áustria bateu a Suécia por 2 a 0, em casa. Trinidad e Tobago bateu os Emirados Árabes por 2 a 0, o Líbado derrotou a Jordânia por 1 a 0, Bahrein e Filipinas empataram por 1 a 1, mesmo placar de Uzbequistão e Syria e também de Kirquistão e Palestina.P