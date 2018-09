'É lamentável e inaceitável o que aconteceu', diz Amoêdo sobre ataque a Bolsonaro

06/09/2018 | 17:43



O candidato do Novo à Presidência, João Amoêdo, usou seu Twitter para se manifestar sobre o atentado ao também candidato Jair Bolsonaro (PSL). Segundo Amoêdo, "é lamentável e inaceitável o que aconteceu".

"Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência", acrescentou, pedindo também punição ao agressor.

Bolsonaro foi agredido em Juiz de Fora (MG), enquanto participava de ato de campanha. Um dos seus seguranças foi ferido por uma faca na mão e, segundo informações publicadas por um dos filhos do candidato, Flavio, no Twitter, Bolsonaro também foi atingido por uma "estocada na região do abdômen".