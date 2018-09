Alckmin, sobre ataque a Bolsonaro: política se faz com diálogo e convencimento

06/09/2018 | 17:33



O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, lamentou nesta quinta-feira, 6, o ataque sofrido pelo concorrente Jair Bolsonaro (PSL), durante agenda de campanha em Juiz de Fora (MG).

"Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida, e a punição, exemplar. Esperamos que o candidato se recupere rapidamente", escreveu o tucano no Twitter.

A informação do ataque a Bolsonaro foi confirmada por um dos filhos dele, Flavio Bolsonaro. De acordo com ele, o candidato estava sem colete ao ser atacado.