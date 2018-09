Cantora Maria Rita apresenta espetáculo ‘Amor e Música’

Vinícius Castelli



07/09/2018



Maria Rita segue na divulgação de seu último disco, Amor e Música, oitavo da discografia. Ela aproveita para mostrar o resultado do trabalho em espetáculo amanhã, em São Paulo, no palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), às 22h.

A cantora ilustra o show com temas mais recentes, como Cadê Obá, Reza e Amor e Música. “É um show fortemente calcado nos temas do novo disco, onde pretendo dar ênfase ao grito entalado na garganta, mas também a mensagens de fé, força e perseverança”, diz.

Sucessos de outros discos, como Bola pra Frente, O Homem Falou e Tá Perdoado, não ficam de fora do repertório da paulistana. As entradas custam de R$ 90 a R$ 220 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br.