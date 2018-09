Temer classifica como lamentável o esfaqueamento de Jair Bolsonaro

06/09/2018 | 17:15



O presidente Michel Temer classificou como lamentável o esfaqueamento de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL, durante um ato de campanha eleitoral na tarde desta quinta-feira, 6, em Juiz de Fora (MG). O presidente disse também que o episódio demonstra a falta de tolerância da sociedade brasileira.

"Isso revela algo que nós devemos nos conscientizar porque é intolerável justamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. ... É intolerável em um Estado democrático de Direito que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, uma campanha em que as pessoas vão e apresentem seus projetos", afirmou Temer ao participar da cerimônia de lançamento de edital para ações para populações extrativistas da Amazônia.

O presidente afirmou que o episódio é "triste para a nossa democracia". "Mas que sirva de exemplo. O candidato Bolsonaro, se Deus quiser, passará bem. Esperamos que não haja nada mais grave", disse.

Mais cedo, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, candidato ao senado federal, postou em sua conta no Twitter que o pai "sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen", disse. "Graças a Deus, foi apenas superficial e ele passa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!", completou Flávio.