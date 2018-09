Haddad: decisão sobre candidatura será tomada com Lula na segunda-feira, 10

06/09/2018 | 17:11



Se o Supremo Tribunal Federal (STF) não liberar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad discutirá, na próxima segunda-feira, 10, a substituição do candidato à Presidência com Lula, em Curitiba. Ele deve oficializar a decisão no dia seguinte, prazo máximo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a troca.

A estratégia foi confirmada por Haddad, que deve assumir a candidatura petista ao Planalto, em entrevista ao canal MyNews, no Youtube, e ao site Congresso em Foco. "Em caso de indeferimento, nos reuniremos com Lula na segunda e provavelmente anunciaremos a decisão na terça", afirmou.

O ex-prefeito não quis, no entanto, dizer abertamente quem será o candidato no lugar de Lula.

Haddad reforçou que ainda espera o julgamento de um recurso que está no Supremo pedindo uma liminar para que Lula seja candidato. O partido usa uma manifestação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para sustentar que a Justiça deveria liberar o ex-presidente, preso e condenado na Lava Jato, para concorrer.

O ex-prefeito, que no momento figura como vice da chapa, reconheceu que a estratégia adotada pela legenda compromete a transferência de votos de Lula para o substituto. "Há riscos nessa estratégia, somos os primeiros a reconhecer. Mas nada nos imporia de mudar essa visão em função de um cálculo eleitoral", declarou Haddad, ao falar que a decisão do PT foi defender a candidatura de Lula "até as últimas consequências".