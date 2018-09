Everton corre em campo, mas ainda será desfalque no São Paulo

06/09/2018 | 17:06



Na reapresentação do São Paulo na tarde desta quinta-feira, a principal novidade foi a presença do atacante Everton em campo. Recuperando-se de um estiramento muscular sofrido na coxa esquerda durante a partida contra o Ceará, no dia 26 de agosto, ele correu em volta de um do gramado do CT da Barra Funda. Foi a primeira atividade dele fora do Reffis desde a lesão.

Apesar da boa notícia para a torcida, Everton ainda não estará à disposição do técnico Diego Aguirre para o jogo deste sábado, contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é ele retornar à equipe apenas no clássico diante do Santos, dia 16, na Vila Belmiro. Até lá, terá mais uma semana cheia, sem jogos, para se recuperar.

Quem também será desfalque é o lateral-direito Bruno Peres. O jogador foi outro a sofrer lesão muscular, mas na coxa direita, antes ainda do duelo com o Atlético-MG, na última quarta-feira, que terminou com derrota tricolor por 1 a 0. O resultado tirou o São Paulo da liderança do campeonato. Com os mesmos 46 pontos do Internacional, os paulistas levam a pior no saldo de gols (17 a 16).

Além da dupla, Aguirre não poderá contar com o lateral-esquerdo Reinaldo, que levou o terceiro cartão amarelo em Belo Horizonte, nem com o zagueiro equatoriano Arboleda, que serve a seleção de seu país na data Fifa desta semana. Em compensação, o meia-atacante Diego Souza, suspenso do jogo em Minas, tem presença garantida entre os titulares.

RODRIGO CAIO TAMBÉM TREINA - Na atividade realizada nesta tarde, Aguirre mandou a campo os reservas da equipe e aqueles que entraram no decorrer do jogo contra o Atlético-MG, casos de Shaylon e Gonzalo Carneiro. A exceção foi Liziero, que saiu do banco ainda no intervalo e, por ter atuado mais tempo que os outros dois, acabou poupado do treino com bola.

A surpresa foi a presença do zagueiro Rodrigo Caio, nem sequer relacionado para as duas últimas partidas em virtude de um trauma sofrido no joelho direito. Ele participou o tempo todo do trabalho e, a princípio, volta a ser opção para o treinador.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta sexta-feira, quando Aguirre deverá definir o time que encara o Bahia. A atividade será quase toda fechada para a imprensa, como vem acontecendo nas vésperas das partidas do clube.