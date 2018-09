Namorado de Lauren Jauregui, Ty Dolla $ign é preso por posse de drogas

06/09/2018 | 17:11



O rapper Ty Dolla $ign, namorado da cantora Lauren Jauregui, foi preso por posse de cocaína e maconha em Atlanta, nos Estados Unidos.

A informação é do Music New Facts, que inclusive divulgou um vídeo do momento da prisão.

Ty estava a caminho de um show quando foi parado pela polícia. Sete homens foram detidos, mas só Dolla foi preso.

O cantor se apresentará a um juiz dia dia 13 de setembro de 2018, que decidirá sua sentença.